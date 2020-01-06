助妳好孕10周年記者會，包含副市長黃珊珊、蔡炳坤等人，都到現場分享北市補助的方案。（游念育攝）

助妳好孕邁入第10年，今年改名為助「您」好孕，讓大家意識到扶養小孩不只是媽媽的事，需要爸爸媽媽共同努力；另外，台北市政府為解決2歲至3歲推育補助空窗期，去年9月1日起擴大補助，讓中央政府也看到北市前瞻性，宣布今年1月跟進，讓全國家長都能受惠，有更多元彈性的育兒選擇。

台北市社會局去年推出「友善托育補助」和「協力照顧補助」解決托育補助空窗期向上延伸發放至3歲，教育局則推出「一生66大順學費補助」向下延伸發放至2歲，無論本市托嬰中心、幼兒園或保母照顧，皆可得到補助，副市長蔡炳坤指出，北市公共化幼兒園及準公共教保服務人數比例為6都第一，在學齡前照顧費用補助也是最完善，目前雖然還做不到「國家幫你養」，但能做到「我們的孩子，我們一起養」。

育有2歲兒的傅爸爸指出，兒子出生的時機剛剛好，出生2個月大送托嬰中心，剛好遇上公共化托育新制和北市府加碼，每月可領到1萬元的補助，減輕不少負擔，友善托育補助也延伸到3歲，讓孩子在托嬰與幼兒園的銜接時期，有更大的彈性。

加入準公共化幼兒園的北市心惠幼兒園長黃惠秀表示，加入準公共幼兒園，對幼兒園及教師的保障也更加明確，透過政府的設備補助，有效的改善幼兒園的學習環境，例如教室的地板、兒同安全課桌椅等改善，也帶動家長送托意願。

此外，社會局指出，今年是助妳好孕10周年，改名為助「您」好孕，因早期補助項目都是和母親相關，今年把妳改成「您」，讓大家意識到扶養孩子不只是媽媽的事，而是需要爸爸媽媽共同努力。

(中時 )