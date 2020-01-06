吳敦義出席挺韓後援總會，心情大好，重提立委當選60席的目標。（黃福其攝）

國民黨「韓國瑜競選總統全國後援總會」6日召開之凱達格蘭大道造勢動員會議，黨主席吳敦義（左）到場為後援會幹部鼓勵，呼籲1月9日百萬庶民站出來，下架民進黨，展現勝選氣勢。右為副總統候選人張善政。（王英豪攝）

國民黨「韓國瑜競選總統全國後援總會」6日召開之凱達格蘭大道造勢動員會議，黨主席吳敦義（左）到場為後援會幹部鼓勵，呼籲1月9日百萬庶民站出來，下架民進黨，展現勝選氣勢。（王英豪攝）

國民黨上午召開「總統、副總統暨立法委員選舉後援總會動員會議」，為9日凱道大造勢下達總動員令。黨主席吳敦義似乎心情大好，除為韓國瑜、國民黨大力拉票，也重提先前有段時間未提的「立委60 席」目標，並重批蔡總統、「卡邪」楊蕙如；副總統候選人張善政與吳同坐，互動融洽，彼此討論襯衫顏色，張還當吳面前呼籲「政黨票投國民黨，若真的投國民黨投不下去，也不要投民進黨。」吳也報以掌聲。

國民黨9日下午5點到9點舉辦凱道大會師造勢活動，上午由挺韓後援總會召集111個後援會重要幹部，下達動員令，預計要動員2萬9300人參與大會師。吳敦義、張善政與後援總會副總會長兼總幹事江碩平、執行長水雲翔到場打氣，水雲翔說，9日晚間要營造「有史以來最盛大的凱道集會，人數要突破50萬人，甚至達到100萬庶民站出來。」因此預借場地已擴及中山南路、仁愛路。

吳敦義先向後援總會成員鞠躬致謝，感謝大家長年付出。隨後於致詞中強調，幾天後的總統與立委大選非常重要，只有國民黨提名的總統候選人韓國瑜勝選，並在立院除了過半57席，還要拿下60席，才有機會撥亂反正；近四年來政府無能，讓全民受苦，不久前蔡英文說要推中共代理人法，他直指蔡才是天字第1號中共代理人，因為蔡不管是急獨、緩獨、明獨或暗獨，都會以獨引統甚至武統，蔡兩天後就收兵不敢再提，現在又提出連「滲透」定義都模糊不明的反滲透法，人民隨時可能被羅織入罪。

他說，政府無能但冗員輩出，最新的是「卡邪」或「卡鬼」楊蕙如，一個人可從政府單位拿了八千萬元以上公帑，現不知躲在哪裡。一個總統，國家不安定、治安不好、經濟不上來、兩岸僵持、國際環境卻來越混亂，讓卡邪橫行賺公帑，難怪很多人說這是自由民主法治的國家嗎？因此很多人說一定要「下架空心菜，上架中華民國派！」

吳敦義還拿後援總會幹部的姓名開玩笑，懇請大家發揮最大力量，爭取每張選票，讓大家有新的未來，若能讓韓國瑜當選總統，國民黨在立院過半，如此才能通過好的政策與法律、預算案，讓國民黨撥亂反正。

張善政致詞說，這幾天跑行程的選情越來越熱，支持度幾乎爆表，他對勝選非常有信心。有兩件事可讓大家強調不能再投民進黨，一是有如新戒嚴法的反滲透法，蔡英文明明在政見會說可好好討論，仍在12月31日通過，標準的兩面人，很多朋友因子女在大陸求學或經商，決定要投韓，大家已看到民進黨多數暴力，因此不但不能讓民進黨過半，還要越來越少。

他說，蔡辦發言人林靜儀聲稱民進黨立委席次過3分之2就要改國號，還說用「中華民國」非常勉強。大家可以問親友「你要改國號嗎？」提醒親友民進黨國會過半已作這麼多壞事，絕不能讓民進黨再過半，還要越少越好，因此政黨票儘量投國民黨，若投不下國民黨也不要投民進黨，讓國民黨席次越多越好、民進黨席次越少越好。

(中時 )