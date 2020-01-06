柯文哲騎單車為李旻蔚掃街助選。（戴上容攝）

綠委余天日前於政見會說當年當立委時，因中央是國民黨執政爭取不到經費，對三重沒有建設，台灣民眾黨主席柯文哲6日回應，懶惰就是懶惰，「阿婆袂生牽拖厝邊」跟他們不同黨，就什麼事都不要做？這不是理由。

余天政見會提及投給小黨無法為三重謀福利，柯文哲回應，余天當過一屆說爭取不到預算，今年也看不到人影，換誰做一定比余天好，此外柯文哲說不想批評余天，但公督盟就資料就是「質詢零次」，人家說「當立委都找不到人」，區域立委跟不分區立委不一樣，區域立委要有地方服務角色。

余天政見提出要將三重商工改建科技大學，柯文哲回應，台灣面臨少子化，一百九十學校都在想辦法找學生，再增大學要很強的理由。李旻蔚則提出三重土地、數據考量，指國立三重商工近年才更名為新北市立三重商工應該是沒有打算，加上現在少子化影響，指政見要更通盤的考量，不是喊口號。

李旻蔚6日上午引用監察院資料開記者會，指余天每個月不吃不喝，可以存下來兩百一十多萬，財務狀況豐裕，柯文哲則諷刺余天，「我覺得他應該去開個理財節目」。

(中時 )