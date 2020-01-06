「2020台灣燈會在台中」進入倒數，主展區后里花博園區將於2月8日起登場，台中市府文化局邀請曾獲英國藝術節協會「最佳視覺驚豔大獎」的「英國珍寶馬戲團」來台演出，將於后里馬場馬術競技場為台中量身打造「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀《璀璨盛夜》，歡迎民眾來遊台中、賞花燈、看表演。

「英國珍寶馬戲團」的《璀璨盛夜》演出，將於2月8日至23日期間每天晚間7時，在后里馬場「藝想世界」展區內的馬術競技場登場，由「英國珍寶馬戲團」總監比利．艾爾文執導，以英國高空鋼索演員結合英國藉的日本小提琴家湯川黛安娜、台灣原民歌手沐妮悠及台中表演團隊「典躍舞團」等跨界合作。

台中市文化局表示，「英國珍寶馬戲團」獨創空中火索橫越雙塔，曾於美國火人祭、英國荒野音樂節、杜拜世界杯及英國Bestival音樂節等世界知名活動演出。其中，為英國Bestival音樂節設計的火索演出段落，曾獲英國藝術節協會頒贈「最佳視覺驚豔大獎」。

台中市文化局指出，活動中還邀請后里在地社團手持傘燈參與演出，由國際與台灣在地頂尖劇場技術團隊聯手展現令人驚艷視覺藝術，每日限定1場。此外，合作團隊並精心規劃系列周邊活動，將口述影像、高空特技表演專業導覽及觸摸（視障）導覽導入台灣，分享製作過程及技術。

(中時 )