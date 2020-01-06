公路總局3單位針對今年春節7天連續假期，6日召開新竹地區春節疏運記者會，與往年最大不同是，從桃園永安到新竹南寮的台61線西濱快速道路通車，將可有效疏解國1和國3的車潮。

新竹區監理所所長林翠蓉表示，為鼓勵民眾在春節假期能多搭乘公共運輸，配合公路總局擬定「春節連續假期疏運計畫」，已協調轄內客運業者務必完成車輛與駕駛人整備及儲備充足的疏運量能，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚。

為紓解國道交通壅塞，農曆春節連假仍將延 續實施國道客運票價及轉乘優惠措施，在票價優惠部分，1月22日0時起至29日24時止，國道客運路線配合提供優惠，例如新竹客運新竹往台北優惠票價為110元，新竹往台中優惠票價為135元。

在轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運及高鐵、台鐵後，使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程或市區客運均享有一段票免費措施。

林翠蓉說，春節連續假期新竹地區一日暢遊，搭乘金牌客運「台灣好行獅山線」串聯竹北車站及獅山遊客中心，沿途停靠竹東動漫園區、綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點， 即可輕鬆體驗新竹縣在地客家風情。

相關疏運資訊，民眾均可利用智慧型手機、平板電腦及桌上型電腦至公路總局網站查詢，或下載「幸福公路」APP查詢省道即時路況、國道替代道 路、交管措施、防災及交通生活等路況及旅遊資訊，亦可下載「iBus公路客運APP」查詢。

公路總局亦提供用路人服務中心免付費專線0800231035作為省道反映路況及客運申訴電話，期能在春節連續假期提供民眾快速獲取資訊，避免塞車之苦，享受新春好時光。

(中時 )