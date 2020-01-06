台大政治系教授蘇宏達2018年11月16日在社群網站貼文「誰在消滅我們的故宮，你所不知道的民進黨文化大革命！」，內容並稱「民進黨計劃在2025年之前消滅故宮」、「如果民進黨繼續執政下去這個消滅故宮的文化大革並終究會到來」，影片內容被控違反社會秩序維護法，士林簡易庭本月2日裁定不罰，全案仍可抗告。

南港警分局去年12月31日移送士林簡易庭。蘇坦承公開發布影片，但他辯稱，在網路上看到流傳的相關訊息，就開始查證，先在前院長陳其南受訪的全文當中，提及「三階段完成故宮轉型目標計劃」，以及監察院調查報告，因而拍攝影片作出評論。

法官認為，故宮隸屬於行政院，主要職司典藏、展示歷代古物及藝術品，兼具文化保存及社教功能，層級相當於一級部會，院長接受媒體專訪提及故宮未來計畫的表達，涉及政府政策，攸關公共利益，屬於可受公評之事，而且專訪的內容，客觀上足以令讀者相信屬實，而且網站也同時載明「自由時報專訪報導請看網址」，以蘇宏達對於報導的理性與判斷，而為個人意見表達與合理評論，自屬言論自由保障的範疇。

判決更指出，影片言論可能令人對執政黨產生負面觀感，引致觀點不同者不快，仍不影響合理評論的性質，檢警提供的證據，不足以認定蘇宏達有憑空捏造的犯意。就算故宮官網上有澄清文稿，也不能推論蘇在發布影片前，明知他的言論不實。

法官認為，影片內容縱使引起民眾瀏覽、回應、分享、抑或討論、爭議，也難以認定使聽聞者產生畏懼恐慌等負面心理，達到影響公共安寧的情形，應而裁定不罰。

(中時 )