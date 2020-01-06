新民高中表演藝術科今年有8名學生透過特殊選才錄取大學，展現優秀成績。（林欣儀攝）

曾演出電視劇《川流之島》奪下金鐘獎的陳鼎中，透過特殊選才錄取台師大表演藝術系。（林欣儀攝）

曾演出電視劇《川流之島》奪下金鐘獎的童星陳鼎中，目前就讀新民高中表演藝術科，超愛演戲的他憑藉善於觀察、揣摩的能力，練得一身戲精，日前參加台師大特殊選才甄選，以榜首之姿錄取表演藝術戲，而其同學中已有8人都藉由特殊選才管道錄取不同校系。

綽號「仔仔」的陳鼎中從國小學習跳舞，曾參加吳宗憲主持的《小明星大跟班》、陶晶瑩主持的《大學生了沒》等節目表演，也因為舞蹈跳得好被發掘，國一時進入戲劇圈，第一部參與演出的戲劇是《海海人生》，而在國三時演出中視《川流之島》中的魏歡、奪下金鐘獎。

目前仍在接拍《火神的眼淚》，陳鼎中還曾演過妥瑞氏症患者、歌手蕭煌奇幼年等多種角色，他笑說，自己個性喜歡觀察，會透過觀察該角色特性人物、加以揣摩的方式練習，並將自己演出情況拍下後重複調整，舉「吵架」為例，就曾為了揣摩而故意找碴、與媽媽吵架，也在演出時分別演了悶悶的生氣、暴怒的生氣等不同情境。

喜愛演戲的陳鼎中因演出經驗豐富且曾出國表演或獲獎，透過特殊選才管道錄取台師大表演藝術系，而他的好同學葉峻廷也以第三名成績錄取該校同系，兩人將繼續當同學、互相練戲。

新民高中指出，國內科大較少有表演藝術相關系所，該科學生升學必須尋求學測管道，對學生來說難度高，特殊選才提供他們新方向，以今年來說，目前就有8人分別錄取台師大、中山大學、甚至英國倫敦藝術大學等相關科系。

(中時 )