天主教嘉義教區主教鍾安住（左）授旗給敏道家園院長鄒輝堂（右）。（張毓翎攝）

朴子市長吳品叡（右一）與選手們在友誼賽中，和園內行政人員PK。（張毓翎攝）

選手們已經連續2個月集中進行進行動作及體力訓練。（張毓翎攝）

天主教嘉義教區主教鍾安住、朴子市長吳品叡等人6日也到現場，為選手賽前打氣！（張毓翎攝）

嘉義縣敏道家園近年帶領院生參加許多國內的拔河競賽，為了培養院生「自立」生活能力，鼓勵他們將工作的獎勵金儲存，作為參加12日「2020年日本神戶拔河比賽」個人配合款，並教導他們學習日本問候語；6日園方舉辦行前授旗儀式，邀請現場來賓與選手們進行一場友誼賽，為選手賽前暖身打氣！

天主教嘉義教區主教鍾安住、朴子市長吳品叡等人6日也到現場，授旗給參賽的選手；鍾安住表示，敏道家園首次參加國際競賽，在院長鄒輝堂帶領下訓練，選手一定能滿載而歸，院生都會有禮貌地打招呼，具有好的德育、智育，透過訓練，他們在體育、群育這塊，也能邁進一大步。

這次由5位院生、4位老師一起組隊出賽，預計11日早上前往日本；院長鄒輝堂表示，他對拔河這項運動情有獨鍾，拔河是沒有後退不會贏，過程中，不能三心二意，只能一心一意，專注地堅持到最後一刻；為了獲得佳績，他們已經連續2個月集中培訓，每天下午不斷進行動作及體力訓練。

鄒輝堂說，選擇到日本拔河比賽，也是提供他們一個具體目標，發展個人潛力及教育團隊精神，若院生能力足夠，希望培養他們「自立」能力，另外，還能加強他們責任感，鼓勵他們在園內找工作，並把獎勵金存下來，期待透過此經歷，讓他們未來順利回社區生活。

(中時 )