雲林地檢署法醫室檢驗員去年10月間相驗一女死者後，以電腦登入「法務部法醫研究所檢驗報告書管理資訊系統」時，將死者身分證字號第四碼輸入錯誤，因而波及1退休公務員的年金帳戶遭凍結，經雲地檢緊急處理，多次拜訪，已取得當事人諒解，並恢復年金帳戶使用。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，檢驗員相驗後就開立年籍正確的相驗屍體證明書紙本給死者家屬，返回辦公室以電腦登入「法務部法醫研究所檢驗報告書管理資訊系統」時，不慎將第四碼身分證字號輸入錯誤，而上傳系統，有關機關因此自該系統取得錯誤資料，導致1退休公務員的金融帳戶遭註記死亡，帳戶內的退休金被凍結無法領取。

黃怡華表示，該署第一時間獲悉後，立即更正死者身分證字號，重新上傳，主任檢察官、書記官長亦分別去電及親自拜訪，向該民眾表達歉意，並獲得其諒解。

黃怡華說，同時積極與公務人員退休撫卹基金管理委員會、台灣銀行業務承辦人員及主管聯繫，說明事情原委，謀求相關機構盡速處理以回復當事人權利，並向金融機構、衛生福利部、銓敘部發函更正，確認該民眾帳戶已恢復使用，也向其說明處理結果。

黃怡華強調，該承辦檢驗員事後深感愧疚，檢察長郭永發亦口頭告誡，並進行內部檢討，以此個案提醒大家執行職務時，應更謹慎處理，落實詳細核對。

(中時 )