跨入 2020 年，來自中國大陸的小米(Xiaomi)似乎有個頗具挑戰開始。繼有用戶發現米家攝影機與 Google Home 設備互串時，意外出現他人家的監視畫面後；又傳出了原定在 2019 年底前限量推出的概念手機 MIX Alpha 上市日無限期延後的消息，2020 年一開春可說是個艱辛的開始。

《GSM Arena》引述《Abacus News》報導指出，在 2019 年 9 月底發表的小米 MIX Alpha 手機，目前官方無法給出確切的上市日期，可說是遭遇了與 2019 年可折疊螢幕手機一樣的艱困命運。三星、華為在 2019 年二月份發表的可折疊螢幕手機，製造過程遭遇不同挑戰，前者在當年 9 月初才上市，華為 Mate X 則等到了 11 月中旬才在中國大陸上市。而 2019 年 11 月中旬發表的摩托羅拉可折疊螢幕手機 razr 也因為市場反應超乎預期，延後了上市日期(原定 2020 年 1 月 9 日在美國上市，推遲後的上市日期目前未對外公布)。

小米在 2019 年 9 月發表的 MIX Alpha 手機，正面、側面、背面幾乎全是螢幕，小米宣稱屏占比達到了180.6%。因為採用創新的環繞屏設計，MIX Alpha採用了全新的貼合方式和整機裝配方式，螢幕貼合順序改為從內而外分層的方式，頂部及底部邊框採用航空級鈦合金材質，搭配Qualcomm Snapdragon 855 Plus處理器。小米 CEO 雷均曾指出，小米 MIX Alpha 由於設計特殊，僅會限量生產，預定在 2019 年 12 月在中國大陸市場上市。在 2019 年 12 月，這一款手機曾在天貓、小米官網曝光，但是沒有提供預購或者購買的方式。從官方目前還無法給出一個確切上市日期來看，實在令人對於小米 MIX Alpha 的命運感到憂心。這款手機能否順利上市，考驗著小米團隊還有整體供應鏈的智慧與應變能力。

(中時電子報)