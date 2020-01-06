友達(2409)將於1月7日至10日參加2020年美國消費性電子展（CES），推出形塑未來智慧聯網車的最新顯示技術和應用。展出亮點包括實現駕駛艙全面數位化的關鍵顯示技術，包括多片大尺寸曲面面板全貼合技術、具備最佳HDR性能的Mini LED背光、結合觸控和顯示驅動IC實現薄型結構的內嵌式觸控解決方案、螢幕顯示區用以安裝旋鈕按鍵的通孔設計，提供更直覺的使用體驗。次世代儀錶板顯示技術則包括全球最大12.1吋全彩主動式Micro LED顯示器、實現像素級極致調光的12.3吋雙層液晶曲面面板，以及可展現3D真實畫面景深的12.3吋LTPS面板，提供更為直覺的駕駛體驗。

由5G和AIoT形塑的新智慧場域，促使汽車成為僅次於家庭和辦公室的第三重要使用空間，數位駕駛艙因而成為智慧車用技術發展重心。友達異型切割曲面駕駛艙顯示器運用高解析、高對比度、廣視角，以及多片面板全貼合技術，銜接搭載Mini LED背光的儀錶板顯示器、具備顯示區通孔設計的內嵌式觸控中控台顯示器，以及位於副駕的AHVA廣視角曲面顯示器，打造近乎一體成型的超大型駕駛艙顯示器。

友達也將推出領先的次世代技術，包括可視為終極儀錶板技術的業界首款且最大12.1吋全彩主動式Micro LED 顯示器，其中Micro LED尺寸小於30um，每個像素均可單獨點亮，達到169 PPI超高像素密度和高動態範圍，從而清晰呈現關鍵的行車數據。12.3吋雙層液晶曲面顯示器採可調節像素亮度的直下式LED背光，展現超過100,000：1的卓越極黑對比度，以實現最佳HDR效果。12.3吋高解析LTPS面板可呈現真實的3D景深畫面，讓儀錶板畫面更為生動逼真，提供更為直覺的駕駛操作體驗。

友達也將展示領先的顯示技術，應用於智慧家居、電競和個人穿戴裝置，包括85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板搭載先進HDR技術，友達高端Mini LED電競系列也在展示之列，包括65吋4K大型電競監視器面板，具備144Hz超高刷新率，並具備千區以上分區調光效果與2,500 nits超高亮度。17.3吋4K LTPS電競筆電面板符合VESA DisplayHDR1000最高等級，模組厚度僅3.5 mm，利於玩家隨身便攜享受遊戲快感。

在個人穿戴裝置方面，友達將展示1.2吋AMOLED面板，具有小於2毫米的全球最窄錶殼邊框和中央通孔設計，可放置真實的手錶指針；另一款1.2吋面板在待機模式5Hz刷新率以下具有超低功耗。1.3吋真圓形NFC AMOLED面板可支援超過4公分以上距離的數據傳輸，適用於POS系統、自動販賣機，及需要特定傳感器區域以提高交易安全性的行動支付系統。

(時報資訊)