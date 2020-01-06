雙王帶頭殺，台股重挫157點！美伊對峙衝突加劇，震撼全球金融市場，上週五美股重挫作收，台積電(2330)ADR收盤下挫3.3%，加上大立光(3008)去年12月合併營收終止連4個月創新高，大立光股價連兩個交易日下挫，雙王遭逢賣壓摜壓，鴻海(2317)、日月光(3711)、聯發科(2454)、南亞科(2408)及金融類股的國泰金(2882)等權值股走弱，讓今天台股指數以低盤開出，儘管部分中小型股如：光頡(3624)、毛寶(1732)等逆勢漲停作收，大毅(2478)、立敦(6175)、勤凱(4760)、藥華藥(6446)、聯嘉(6288)、原相(3227)逆勢收高，各類股中僅油電氣類股表現最佳，在市場空頭氣盛下，台股指數開低走低，失守12000點關卡。

終場加權股價指數為11953.36點，下跌157.07點，成交量1430.8億元；OTC指數為147.25點，下跌1.69點，成交量321.33億元。

今日上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲0.94%，其次是造紙類股及塑膠類股，分別小漲0.15%及小跌0.05%，表現較差者為光電類股、半導體類股及電子零組件類股，光電類股下跌2.55%、半導體類股下跌2.17%、電子零組件類股下跌1.84%；上櫃部分，表現最佳為化工類股，上漲0.23%，表現最差為其他電子類股，下跌2.01%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股及今天亞股重挫下，指數開低走低，終場下跌157.07點，以11953.36點作收，失守12000點關卡；上週成功再創12197點波段新高的台股因遭逢國際利空及總統大選之日漸近，指數在今天再度回測12000點支撐，儘管目前短中長期均線仍維持多頭格局，但上週五台股爆量，雖然收盤指數奮力收紅，但已有居高思危退場的情緒開始浮現，隨著農曆年長假將至，國際情勢又增添美伊衝突變數，恐讓投資人抱股過年意願降低，預期短線台股指數將因國際情勢變化震盪加劇，不過預期政府於總統大選前心態仍是偏多，加上台股指數在11500點到12000點間已建立下檔支撐，若國際股市未見重大利空，預估本週台股指數有機會在12000點上下200點震盪整理。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股近期漲多，加上時序進入農曆年長假，難以吸引長線資金進駐，因此預期農曆年前台股成交量不易放大，但下跌空間亦有限，主要在於基本面進入財報與科技新產品發表前的空窗期，有利作夢行情開展；另外，總體面上，近兩個月美、中經濟數據不佳，但在美、歐央行恢復購債，企業資本支出開始觸底回升，預期2020年第一季經濟數據可望回溫，因此預估農曆年前台股仍將是高檔震盪格局，指數也許高點不多，但資金行情下，低檔也將容易出現低接受買盤，預期是個股表現的盤勢。

沈建宏指出，隨著美中貿易戰和緩、科技股獲利成長加速下，仍預期台股第一季台股仍有機會再創高，建議逢低布局2020年具有題材性與成長性之族群與個股。看好五大選股方向：一、持續看好半導體族群；二、5G進度積極且提前，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；三、車用電子及汽車電子化趨勢持續；四、傳產看好部分塑化股、水泥、不鏽鋼、航運與選前政策受惠；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

復華高成長基金經理人林純寬表示，上週因美軍獵殺伊朗最高指揮官使中東情勢緊張，加上美國去年12月製造業ISM指數不如預期，美股先漲後跌，由於地緣政治風險升高，台股近期受全球股市連動性影響提高，匯率及外資動向成為觀察指標；若就基本面來看，目前市場庫存水位皆在低檔，隨客戶展開庫存回補循環，以及得利貿易戰轉單效益，使台股後市仍看好，逢低仍可留半導體供應鏈、5G概念及景氣復甦受惠之記憶體、被動元件、晶圓等零組件。

(時報資訊)