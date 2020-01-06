民主自由是一棒接一棒，只能往前不能後退。民進黨創黨大老姚嘉文當年說得何等悲壯，強調「共和鮮血，不容白流」，「千萬人的血汗代償，實不容一時一地政治措施施予破壞，深望國中不再有愛國式叛徒。」撫今追昔，只能感嘆權力如此美妙，美到可以移情轉性。

開明之當政者，常不願任意以叛國罪加諸人民身上，因縱人民對政府不滿，政府亦不必將人民之反抗行為故意加以誇張，提升至叛亂程度。層出不窮的人民叛亂事件，只能顯示人民對政府統治缺乏認同，及國家缺乏政治權力之正常途徑。此所以民主國家政府，甚至英日等殖民時代政府。甚少以叛國罪加於人民也。何況人民對不良政府常有忍受之習慣，政府實不必多加刺激。

人民既不應以輕傲和短暫的理由，而試圖變更政府，進行叛亂：政府亦不應以輕微和短暫的理由，而以叛亂罪加於反抗者，或政治異見者。所謂相忍為國，精神在此，甚至人民都清楚：如不阻止以非法奪取政權之方法，則有朝一日，更殘暴之人或將取得政權，人民將更悲慘，其禍無窮。故維持正常政爭方式之制度，比取得政權更重要，只有缺乏此種制度時，才有採取暴力之必要。

(中時電子報)