蘆竹警分局6日會同相關單位針對蘆竹區台4線春節期間交通輸運工作會勘與協調。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹警分局6日會同相關單位針對蘆竹區台4線春節期間交通輸運工作會勘與協調。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹警分局6日會同相關單位針對蘆竹區台4線春節期間交通輸運工作會勘與協調。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

春節疏運 南崁北上國道免停紅燈杜絕塞車

桃園人口增加，南崁交流道負擔重，每逢交通顛峰時間平面道路就成大型停車場，蘆竹警分局祭出改善措施，隔出專用道，北上車輛不須停等路燈直上國道，一改排隊塞車狀況，警方也要求轄區購物商場春節期間自聘交維人員，若回堵嚴重將強制封閉賣場入口道路，呼籲用路人遵守交通指揮。

為加強春節期間南崁地區的交通疏運工作，蘆竹警分局6日會同交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段、桃園市政府交通局、蘆竹區公所以及蘆竹區各大賣場業者代表等，針對蘆竹區台4線春節期間交通輸運工作會勘與協調。

會議中首先針對去年施作的桃園交流道交通改善工程進行成效評估，警方指出，自從新南路一段最外側車道以防撞倒桿，實體區隔成國道1號北上匝道入口專用道後，不須停等路口紅燈，便可直接駛入北上匝道，過去常見排隊駛上國道1號車流回堵中正路的狀況已不復見，疏導中正路的交通。

一行人也評估、分析各大賣場春節前的購物人車潮，蘆竹警察分局計畫實施車輛分流措施，要求業者自聘交維人員，協助以交通錐區隔最外側車道為進場專用道，警方也指出，若購物車潮嚴重回堵道路交通，將會立即發布交通管制命令，強制封閉賣場入口道路。

親自率隊的蘆竹警分局長黃益三表示，春節期間的交通是大家所關心的重點，而警方也將持續精進各項交通疏導作為，也希望駕駛人能配合警方的疏導計畫，讓大家都能快快樂樂出門，平平安安回家。

(中時 )