海巡署澎湖第八海巡隊今天清晨發現一艘大陸運油船越界替大陸漁船加油，立即出動警艇強勢登檢，當場查扣6名船員以及4噸油料，由於近日大陸爆發不明肺炎，海巡幹員將船員帶回時，還特別針對船隻及人員進行消毒檢疫，防止境外病毒入侵。

為因應8日東北季風鋒面南下，澎湖海巡隊結合艦隊分署台南艦，於鋒面來臨前超前部署，藉以綿密警網遏止陸船越界捕魚，本（6）日上午PP-10061艇與巡防區雷達嚴密監控海域可疑目標，巡防艇於6時40分在七美西南23.7浬處海域查扣「宏盛787號」越界陸船。

澎湖海巡隊將運油船上的6名工作人員帶回偵辦，但擔心大陸不明肺炎傳染，還特別進行消毒檢疫等措施。(戴志揚翻攝)

澎湖海巡隊表示「宏」船疑似等待大陸船舶進行駁油，行跡可疑，經廣播數次拒絕停船逃逸，立即強靠登檢查扣，將該船及胡姓船老大等6名船員押返馬公港留置調查，後續依「兩岸人民關係條例」及採取沒入、罰鍰、留置等執法手段予以嚴懲；另配合衛生所、疾病管制署及防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業，以防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

澎湖海巡隊表示，為防範滯留海域未返港之大陸漁船越界作業，將持續執行「護永專案」勤務；另對於大陸油料補給船亦列為查緝重點，以切斷大陸漁船的補給途徑，減少其滯留海域作業時間。

澎湖海巡隊強調近期大陸地區陸續爆發非洲豬瘟、鼠疫及不明肺炎，為防止疫病入侵我國，除要求同仁登檢時注意相關防疫措施，也對陸船人員進行體溫測量等防疫作為，並強烈呼籲民眾前往大陸地區務必注意自身身體狀況，勿將疫區豬肉及其製品攜帶入境，以免受罰。

金馬澎分署也呼籲，漁民海上作業若有發現陸船越界及民眾如有需要救援等事項，可撥打本署「118」免費報案電話，或透過無線電向海巡艇通報，海巡人員獲報將立即前往查處。

(中時電子報)