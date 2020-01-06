世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司（NYSE:RHT） 全面發布Red Hat Enterprise Linux 8.1，這是業界領先的企業級Linux的最新版本。

Red Hat Enterprise Linux 8.1是Red Hat Enterprise Linux 8的第一個更新，不僅強化了開放式混合雲作業系統的管理性、安全性與效能，更增加協助開發者發展創新應用的新功能。

Red Hat Enterprise Linux是紅帽開放式混合雲產品組合的基礎，提供的核心可讓企業在各種實體、虛擬與公私有雲環境中開發與部署複雜的工作負載，並擁有更高的安全性與控制力。身為混合雲的骨幹，Red Hat Enterprise Linux能為內部部署與各大公有雲基礎架構提供一致的使用體驗。除了微軟SQL Server與SAP HANA等生產工作負載外，它也支援人工智慧（AI）與機器學習（ML）等新興的工作負載。

持續、可預測的更新週期繼紅帽於2019年高峰會宣布更新週期後，Red Hat Enterprise Linux 8.1是第一個如期更新的版本，之後每六個月會發布次要更新。此週期有助於紅帽客戶與合作夥伴為新版本做好更充分準備，同時降低非計畫性的系統故障與停機機率。透過可預測的更新週期，紅帽的軟硬體夥伴可以更準確掌握新Red Hat Enterprise Linux 8版本的發布時間，進而更順暢地建置與供應創新產品。

透過進階的自動化功能，實現更智慧化的管理現在，Red Hat Enterprise Linux的訂閱服務包括Red Hat Insights主動分析服務。此服務能預先解決組態與其他系統問題，避免影響生產作業。Red Hat Insights針對在內部或公有雲上（AWS與Microsoft Azure等）執行Red Hat Enterprise Linux提供了1000多項規則。這些規則支援SAP HANA與微軟SQL Server等工作負載的分析，並能讓IT管理員更快解決效能、安全性、可用性與穩定性問題，確保服務順暢運作。

Red Hat Enterprise Linux 8.1也增加新的Red Hat Enterprise Linux System Roles，簡化了Red Hat Enterprise Linux子系統的設定流程，以處理儲存、網路連線、時間同步、kdump和SElinux等特定功能。此設計不僅擴展Red Hat Enterprise Linux 8現有的Ansible系統角色，更讓作為企業級IT基礎架構骨幹的各種Red Hat Enterprise Linux版本獲得更強大的自動化配置功能。

結合創新與企業級安全性當全球的企業組織致力於提升競爭力，或為終端使用者提供更好的服務時，這些企業在轉型過程中，常會使用Linux容器、微服務、Kubernetes或混合雲服務等數位化技術。然而，在使用這些創新技術的同時，既有軟硬體設備的安全性與合規性也必須跟上腳步。Red Hat Enterprise Linux 8.1秉持紅帽致力於開放創新的精神，承諾提供更進階的軟體安全性，以保護重要資料與工作負載。

Red Hat Enterprise Linux 8.1支援最新的內核修補程式，讓IT團隊更有效地因應瞬息萬變的威脅環境，避免系統長時間停擺。企業可以透過內核更新來修正重要或常見弱點與漏洞（Common Vulnerabilities and Exposures, CVE），並減少系統重新開機的需求，確保重要工作負載以更安全的方式持續運作。其他進階安全功能包括進階CVE修正、內核層級的記憶體保護功能與應用白名單。

Red Hat Enterprise Linux 8.1包含以容器為中心的SELinux設定檔，因此能建立更符合個別需求的安全原則，以控管容器服務存取主機系統資源的方式。此功能不僅能讓生產系統更有效地抵禦以雲端原生應用為目標的威脅攻擊，還能降低以特權執行容器時的風險，更輕鬆地達到法規要求。

Red Hat Enterprise Linux 8.1是執行關鍵業務與機密工作負載的基礎，並已針對最新安全認證標準進行架構設計，包括聯邦資訊處理標準（Federal Information Processing Standards, FIPS）與安全評估共同準則（Common Criteria, CC）。

完備混合雲應用的開發流程為混合雲部署開發新一代的企業應用，需要一套完整並獲支援的開發者工具和服務，而Red Hat Enterprise Linux 8.1能提供這些功能，並全力支援企業開發人員。此平台包含常用開放原始碼的工具和語言（例如golang和.NET Core）的最新穩定版本，以及支援現代資料處理工作負載（包括微軟SQL Server和SAP解決方案）的功能。

Red Hat Enterprise Linux 8.1也是新Red Hat Enterprise Linux開發生命週期中的第一個版本。它包含了可滿足特定開發人員需求的社群，專案和程式：

●Fedora讓開發人員有機會參與新Linux內核的開發，並鼓勵他們協力打造尖端的作業系統。

● CentOS Stream讓生態系統的開發人員隨時掌握Red Hat Enterprise Linux的下一步發展，幫助他們建構符合未來需求的生產應用程式。

●以Red Hat Enterprise Linux 8為基礎的Red Hat Universal Base Image提供免費且可重新發布的映像檔，協助企業建置以Red Hat Enterprise Linux為基礎的雲端原生應用程式。此功能可讓開發人員更輕鬆地建置可供紅帽開放式混合雲產品組合進行認證及生產的應用程式。

● Red Hat Enterprise Linux開發者訂閱服務，可提供支援的開發者訂閱服務，為打算在世界領先的企業級Linux平台上投入生產的應用程式提供開發／測試環境。

供貨狀況客戶已可透過紅帽客戶入口網站上Red Hat Enterprise Linux訂閱服務取得Red Hat Enterprise Linux 8.1。紅帽開發者計畫的會員可取得最新開發者版本的Red Hat Enterprise Linux。

證言Red Hat Enterprise Linux部門副總裁暨總經理Stefanie Chiras「混合雲所採用的基礎必須兼具一致性、高穩定性與安全性，而Red Hat Enterprise Linux 8能為企業未來的運算環境提供這樣的基礎。Red Hat Enterprise Linux 8.1延續我們對客戶以及對微軟與SAP等合作夥伴的願景，將IT團隊所需的智慧型、自動化與進階安全功能推升至更高境界，讓他們在混合雲中提供生產工作負載，同時開發創新應用。」

關於紅帽紅帽是企業開放原始碼軟體解決方案的全球領導廠商，透過社群推動的方式，提供可靠、高效能的Linux、混合雲、容器與Kubernetes技術。紅帽幫助客戶整合新舊IT應用服務、開發雲端原生應用、在業界領先的作業系統上進行標準化，並自動保護與管理複雜的作業環境。紅帽提供獲獎的支援、訓練與諮詢服務，是深受眾多財星五百大企業信賴的顧問公司。作為雲端服務供應商、系統整合商、應用程式開發商、客戶與開放原始碼社群的策略夥伴，紅帽能幫助企業為數位時代做好準備。

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