男性不射精也有高潮，這種「存陽保精」式的高潮是好事嗎？泌尿科醫師說：麻煩了。

一名50餘歲壯年男子，2年來有正常的性反應與性功能，但射精時卻沒有精液，只有少許水排出，不過沒有任何不適的感覺。ETtoday健康雲報導，亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師表示，這種情況大多為「逆行性射精」，狀況複雜且麻煩。

邱鴻傑表示，一般射精，精子從睪丸經過副睪丸再接上射精管，最後注入攝護腺才由尿道口射出，大多數人射精時因膀胱緊閉，所以精液會從尿道射出不會進到膀胱，一旦當「膀胱關不緊」時，精液即會進入膀胱裡，就會發生逆行性射精，只射出少許分泌物。

遭成「膀胱關不緊」的原因包括：

一、手術：動過攝護腺手術或膀胱頸口切開術的患者；清除過後腹腔淋巴結者都會造成膀胱無法關閉。

二、藥物：如服用高血壓、攝護腺肥大、抗憂鬱之藥物，都會造成膀胱關不緊。

三、神經損傷：如脊椎損傷或患有帕金森氏症、多發性硬化症的患者。

四：糖尿病合併神經病變，比例最高。

邱鴻傑表示，遇此情況大多數人不需治療，也不用過度緊張，除非患者有生育需求，才需醫療積極介入。治療逆行性射精可提供藥物協助，幫助膀胱肌肉緊閉，其中包括抗憂鬱藥物、抗組織胺藥物皆可幫助膀胱頸收縮，一旦膀胱肌肉關閉，精液會導向從尿道射出，即可避免只射出水的問題。

(中時電子報)