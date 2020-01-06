英德配昨到台南舉行造勢大會，當蔡英文致詞結束，與副手賴清德、台南綠營6名立委選將手牽手上演大團結，接受台下民眾歡呼時，會場後方大批群眾不理會蔡英文還在台上，即跟隨著舉牌手陸續離場，要搭遊覽車離去，到5點半，已走了不少人。總統台上講，民眾腳底抹油？

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