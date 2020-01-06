《大政治大爆卦─無色覺醒》小英台南造勢搖滾區沒坐滿？總統台上講 民眾腳底抹油？ 14:432020/01/06 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英德配昨到台南舉行造勢大會，當蔡英文致詞結束，與副手賴清德、台南綠營6名立委選將手牽手上演大團結，接受台下民眾歡呼時，會場後方大批群眾不理會蔡英文還在台上，即跟隨著舉牌手陸續離場，要搭遊覽車離去，到5點半，已走了不少人。總統台上講，民眾腳底抹油？ 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆掛-無色覺醒》 查水表小意思 國家監控猶如楚門秀 14:092020/01/02 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 軍人本色 殘骸指揮若定 生死緊護總長 14:102020/01/03 政治 夜闖IKEA鬧事還不夠 李堉睿PO街訪片恐罰500萬 09:582020/01/04 娛樂 呂秀蓮：政府所有部門成總統的輔選部隊 13:042020/01/04 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》林靜儀叛國說、王定宇黑鷹亂消息 綠假消息大本營？ 14:272020/01/04 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 韓台南10萬人衝破深綠區 蔡政府緊張？ 14:262020/01/05 政治 台南自動化機械展 1／7展前說明 04:102020/01/06 產業特刊 柯追問蔡 你的台灣價值是什麼 01:062020/01/06 政治要聞 藍綠造勢比一比！港媒看出端倪：台南難再綠油油 08:062020/01/06 政治 台南轉運站啟用 搭乘國道客運新地點 13:432020/01/06 生活 政治熱門新聞 趙少康贈韓20字新口號？竟讓來賓滿堂喝采！ - 政治 沒包子了？蔡賴台南輔選 庶民現場直擊竟發這個！ - 政治 韓新北掃街 網看完驚呼：風向真的變了！ - 政治 蔡英文台南造勢 空拍影片曝光！網友：我放心了 - 政治 蔡台南輔選台下沒離開？一張圖曝真相！網：我信了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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