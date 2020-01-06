屏東立委第二選區國民黨候選人周佳琪6日開記者會，指控立委蘇震清「國庫通私庫」，將100萬元資本額的小公司操作成將上市的大公司，另也針對他的誠美材案及財產補申報案提出質疑。蘇震清陣營則反駁，周提供的資料和數據都是錯誤的，根本張冠李戴，不排除提告。

周佳琪表示，蘇震清有一大堆郡宏、華元股票，郡宏是涉嫌掏空誠美材的工具；華元則是一家100萬元資本額賣雞蛋的小公司，在蘇投資買股4850萬元後，國發基金也投資2200萬元，股本開始膨脹，準備上市。

她說，蘇震清長期在立法院經濟委員會，曾擔任召委，負責監督國發會預算，國發基金為何投資蘇震清是大股東的公司，有沒有違反公職人員利益衝突迴避法？蘇嘉全院長有沒有介入？有沒有「國庫通私庫」？應該說明清楚。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝指出，蘇震清之前的公職人員財產申報中，完全沒有投資事業的申報事項，直至去年4月中旬誠美材案爆發後，炒股26天淨賺3千萬元的事情曝光，他才趕快在4月30日補申報財產。

蘇震清陣營則反駁，依國發基金網站季報106年第四季才開始出現該公司，那時候就顯示資本額為9000萬，哪來100萬？周佳琪提供給媒體的資料是107年第四季季報，也顯示該公司實收資本額1.66億，也不是100萬。

另外國發基金投資時106年12月，蘇震清根本還未投資該公司，周陣營因果關係錯亂，若非其能力不足，就是刻意張冠李戴，無論故意或非故意，已明顯違法選罷法「傳播不實之事」，一律提告。

(中時 )