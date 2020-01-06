藝人白家綺6日帶著8個月大的兒子「斗宅」出席疾管署「全員聯合抗流感守護一家子健康」記者會，「斗宅」更在現場接種流感疫苗，現場看到鎂光燈鏡頭也不畏懼，還獻上迷人笑容，融化大家的心。白家綺表示，「預防勝於治療」的觀念非常重要，兒子出生就有帶他打預防針，她跟老公吳東諺也到附近診所預約接種，她給「斗宅」現場接種疫苗的表現給了100分，直誇「斗宅是一條漢子」，她笑說兒子平常打針都很淡定，今天3秒算哭最久，「效果」十足。

白家綺、吳東諺兒子斗宅打針前一臉萌樣。（民視提供）

白家綺表示接種疫苗非常重要，因為去年老公吳東諺得了兩次流感，一次是她懷孕中，一次是斗宅出生後，這兩次經驗都讓吳東諺非常不舒服，白家綺說如果幼兒太小無法施打，那就爸爸、媽媽去接種疫苗，因為在外面不知道會把什麼細菌帶回家，也提倡「預防勝於治療」的重要性。

今天「斗宅」接種疫苗時嚎啕大哭3秒，白家綺說為了效果就讓他哭一下，但平常如果要帶兒子去打針，施打前轉移注意就好，所以今天也把老公吳東諺也請到現場。白家綺表示其實看兒子跟老公黏TT時，一開始還會小吃醋，但後來發現老公神隊友的照顧，跟著天使般的兒子，自己每天都很幸福。

被問到斗宅有沒有什麼小脾氣，吳東諺表示兒子在家都很乖、很好帶，只有肚子餓的時候會哭一下，白家綺笑說就跟媽媽一樣，無法忍受肚子餓。吳東諺爆料兒子現在有一個怪癖就是看到東西都往嘴裡塞，尤其他的拖鞋竟然是兒子的最愛，讓他哭笑不得，直呼兒子真的太可愛了！

白家綺帶著兒子斗宅首度公開亮相。（民視提供）

(中時 )