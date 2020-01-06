2020年大陸首席經濟學家論壇1月4~5日在上海登場，摩根士丹利首席經濟學家邢自強會中表示，很多人在爭辯今年大陸經濟能否保6，但他認為，更重要的是未來5~10年大陸將面臨的挑戰，就是過去20年支撐增長的人口紅利與全球化紅利的終結與逆轉。

陸媒報導，邢自強指出，大陸未來5年最大的挑戰是雙重的，是國內人口老齡化和海外逆全球化脫鉤，如果大陸進行全球化的策略，進行整個科技產業鏈的鼓勵創新，以及下一階段人民幣資產國際化，金融市場開放進入快車道，可能在未來的城市、未來的人民幣以及未來的科技產業鏈走出不一樣的道路。

他也提到，大陸民眾基本上已經不存錢了，新一代的80、90後消費模式、生活模式很接近西方，所以民眾儲蓄率下降、負債率提高。而這過程政府負債隨著養老負擔進一步提高，也可能上升。

邢自強表示，面對大陸人口老化，要解決將來養老系統入不敷出的缺口，還是得活化國有資產。跟希臘、義大利比起來，大陸擁有大量的國有股權和資產，若能市場化改革，提升經營效率和激勵機制，產生的紅利和資產回報將彌補將來人口老化的負債。

(中時電子報)