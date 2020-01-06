數百位支持者到場力挺，人潮擠爆廟埕。(吳亮賢攝)

李佳芬與支持者開心合影。(吳亮賢攝)

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬6日至有「總統廟」之稱的林口觀音寺參拜，雖是平日行程，仍有數百位支持者到場力挺，李佳芬致詞時感性地表示，韓國瑜已經60幾歲了，出來參選就是希望就是讓台灣更好，「韓國瑜絕對會做到清廉有效能的政府，我對我的先生有信心。」

李佳芬今中午來到林口觀音寺，除了參香祈福外，也為第一選區候選人洪孟楷站台，她表示，洪孟楷年輕優秀，需要這樣子的人才進到國會為鄉親服務，與韓國瑜一同打拼。

李佳芬指出，「國瑜前幾天說，他什麼都沒有，只有大家，很多支持者也對他說，我們只有你，真的非常感動」，因此今天特別代替先生前來，向鄉親致謝。

此外，李佳芬也再次談起青年遊學政策，她表示，這幾個月跑了好幾個國家，很多僑胞都說，台灣真的要努力，不然十年後會被越南超越，「國瑜當選後，台灣要趕快國際化，讓孩子把英文學好，我們一定支持孩子們離開同溫層，孩子想要出國，政府來幫你，政府一定要有這樣的決心。」

李佳芬說，今天陽光普照，在菩薩面前，相信菩薩會保佑我們台灣人，政治人物最重要的工作，是讓民眾安居樂業，「國瑜已經60幾歲，最希望就是讓台灣更好，韓國瑜絕對會做到清廉有效能的政府，我對我的先生有信心。」

(中時 )