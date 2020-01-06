鴻海創辦人郭台銘今（6日）上午飛抵馬祖南竿，與無黨籍候選人曹爾忠一起前往玄天宮參拜。（摘自曹爾忠臉書／葉書宏連江傳真）

鴻海創辦人郭台銘今（6日）上午飛抵馬祖南竿，與無黨籍候選人曹爾忠一起前往玄天宮參拜。（摘自曹爾忠臉書／葉書宏連江傳真）

鴻海創辦人郭台銘今（6日）上午飛抵馬祖南竿，與無黨籍候選人曹爾忠一起前往玄天宮參拜。郭台銘表示，若立法院來不及通過0至6歲國家養政策，他也願意用基金會的資源，讓馬祖可以先行試辦。

郭台銘表示，受到曹爾忠邀請，特地前來馬祖玄天宮參拜，上周有與曹在新北市土城會面，因為自己是警察子弟，曹也是警界出生，警察出生的比較有正義感、執行力；再加上有共同信仰關公及曹爾忠支持0至6歲國家養政策，所以特地飛來馬祖。

郭台銘表示，希望馬祖能夠發展經濟、重生，將來世世代代傳承下去，需要有下一代的馬祖人。另外，馬祖也可以做為兩岸交流的平台基地，努力讓馬祖的民眾過得更好。

曹爾忠表示，很開心有機會可以在聚會中遇到郭台銘，郭有關公情懷，有他的協助，更可以讓馬祖觀光起飛，有人潮才有錢潮，自己是兩岸交流先鋒，金門小三通做得非常好，馬祖還需要更努力，馬祖地理位置優於金門，可以更努力讓馬祖發展得更好。曹爾忠表示，若可以順利當選，只會擔任一屆，要交棒給年輕人，讓馬祖成為和樂融融的社會。

(中時 )