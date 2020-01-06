台中市府經發局長張峯源（左）以台中公園為主題的著名漆器相贈ISUZU海外營業第三部部長合田和生，預祝在台中市投資大發利市。（盧金足攝）

日本五十鈴汽車株式會社ISUZU海外營業第三部部長合田和生（右二）6日與市府經發局長張峯源（左二），在市府副祕書長朱康震（中）見證下，簽署投資策略合作協議書，市府交通局長葉昭甫（左）與新聞局長黃國瑋（右）出席觀禮。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

2020新年開春，台中市傳出日商百億投資的好消息，繼日商三井不動產在台中市大手筆投資，市府6日宣布日本五十鈴汽車株式會社（ISUZU）拓展海外版圖，將在台中市設立日本境外第一座環保商用車生產基地，日方與經發局簽署投資策略合作協議書，總投資金額預估將破百億，最快會在2021年投產，未來也將在台中設置研發與產學中心，引爆連鎖反應吸引更多投資。

ISUZU海外營業第三部部長合田和生今日與市府經發局長張峯源，在市府副祕書長朱康震見證下，簽署投資策略合作協議書。除ISUZU百億投資案，根據經濟部去年12月資料顯示，全台278家廠商、投資額8332億元，台中就占75家、投資額1560億元，占六都35％，顯見投資人對台中投資環境及未來發展深具信心。

繼日商三井不動產在台中港打造購物中心「Mitsui Outlet Park台中港」，更加碼投資東區台糖湖濱生態園區，未來將打造「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場，成為三井落腳台中第二個營業據點，預計明年動工，2023年完工，帶動東區新一波經濟契機，日本五十鈴汽車株式會社（ISUZU）也相中台中市，打造環保商用車生產基地。

日商為何屬意台中？市府表示，ISUZU看中台中市地理位置，具備一日往返南北優勢，台中市為台灣機械產業重鎮，匯聚環保商用車材料技術及關鍵零組件廠商，在市府積極招商引資及經發局長張峯源多次洽談下，拍板定案在台中市設廠，作為海外發展基地。

ISUZU為日本最悠久的卡車製造商，生產重型、中型、輕型卡車、公共汽車及汽車發動機，產品銷往全球120個國家和地區，不僅於商用車市場拿下多個市占率第一，更蟬聯香港30多年市占冠軍。

張峯源表示，2013年ISUZU在台中外埔設置全台唯一組裝廠，更將在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地，與市長盧秀燕致力打擊空汙理念一致，有助帶動空品改善。

合田部長指出，台灣是拓展海外版圖非常重要的伙伴，ISUZU有台中這麼大的腹地可以建造自己品牌的工廠感到非常光榮，希望建廠不僅促進地方經濟，也能在此深耕ISUZU品牌。

張峯源感謝ISUZU將台中市做為投資首選基地，市府將提供單一窗口服務，配合ISUZU投資建廠時程，垂直整合中央及市府內部相關單位，簡化、加速投資流程，提供土地、水

、電、道路、周邊環境基礎建設等行政協助，攜手打造環保商用車產業鏈，提升台中產業聚落能量。

張峯源指出，市長盧秀燕上任後積極拚經濟，市府自去年10月開始就積極與ISUZU接觸，經努力終於達成階段共識，簽署合作同意書。

(中時 )