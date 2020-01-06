穩懋12月營收雙升 全年營收破200億元 15:012020/01/06 工商 方歆婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 穩懋（3105）6日公布12月營收，達22.91億元，縱有匯率轉換因子，仍繳月增0.1％、年增60.48％佳績，第四季營收達69.04億元，則創單季歷史新高，季增8.15％，年增63.83％，季增幅度稍高於預期的中個位數（4～6％）；2019年全年攻上213.5億元，首度突破200億元大關，年增23.42％。 (工商 ) #200 #12 #元大 #預期 #突破 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買富櫃200商品 交易有獎 04:102020/01/02 證券．權證 基建股走高 印度股市1日收紅 08:452020/01/02 財經 陸12月財新製造業PMI51.5斷回升勢頭 10:322020/01/02 財經 台積電重展攻勢 半導體股喊衝 10:522020/01/02 財經 防疫作戰 不織布雙雄恆大、康那香爆量大漲 11:502020/01/02 財經 《百貨股》富邦媒去年營收估破500億元，推「年貨節」迎新衝買氣 11:592020/01/02 財經 《產業》車市拉尾盤，去年車市規模年增1.1％ 13:072020/01/02 財經 《傳產》六都上月移轉量年增24％，全年30萬棟有望 16:312020/01/02 財經 12月房市拉尾盤 去年有望破30萬棟大關 16:542020/01/02 財經 英12月製造業PMI 四個月新低 23:002020/01/02 財經 財經熱門新聞 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 川普錯殺北京？他爆貿易戰打這國會更好 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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