穩懋（3105）6日公布12月營收，達22.91億元，縱有匯率轉換因子，仍繳月增0.1％、年增60.48％佳績，第四季營收達69.04億元，則創單季歷史新高，季增8.15％，年增63.83％，季增幅度稍高於預期的中個位數（4～6％）；2019年全年攻上213.5億元，首度突破200億元大關，年增23.42％。

(工商 )