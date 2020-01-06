台北市教育局長曾燦金呼籲，家長可把握寒假期間與孩子共學創作。（台北市教育局提供／游念育台北傳真）

台北市政府教育局在寒假期間辦理許多營隊活動，第一波「寒假職業輔導研習營」家長熱烈報名已額滿，第二波將於2月3日（星期一）至2月7日（星期五）再推出「科技中心自造體驗營」及「Live Club AR英語情境體驗營」共1060個名額，1月18日上午10點開始報名，均免報名費，北市教育局呼籲，家長可把握寒假期間與孩子共學創作。

第二波「科技中心自造體驗營」，由日新、仁愛、龍山、南門、石牌、新興6大科技中心首次共同推出，其中國小分為12梯272人、國中5梯76人及混齡30梯652人，內容包含有重現手作設計製作的復古彈珠台，還有全英文撰寫Python程式設計以及結合機電素材的動力自造車。

另外，「Live Club AR英語情境體驗營」，開放國小學生參與，共計2梯次60人，LiveABC經理劉冠麟指出，以擴增實境AR、虛擬實境VR及720VR環景技術打造英語情境教室，讓學生以AR、VR體驗虛擬英語智慧學習村，透過主題式、沉浸式的學習方式，結合北市在地特色景點的英語對話課程，讓學生自然而然的接受雙語聽讀及口語表達。

教育局長曾燦金指出，第二波的「冬令科技中心自造營隊」及「Live Club AR英語情境體驗營」將在1月18日上午10時於北市科技教育網站開放報名，報名學生須採「單一身分驗證帳號」登錄，以報名先後錄取至額滿為止。

台北市教育局致力推展各項實驗教育，未來除持續辦理自造教育、雙語教育、程式教育營隊，近年致力推展新興科技教育，新學期也將於12所公立高中試辦AI微課程，讓北市的學生有更多元的學習內容、激發出學生的創造力。

(中時 )