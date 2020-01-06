藍委蔣萬安和北市中山區中山里長曾瓊梅合拍的「金童玉女」照，引發網友議論紛紛。（摘自台北市中山區中山里里長曾瓊梅粉絲團臉書）

北市第三選區（中山、北松山）雙帥對決，藍委蔣萬安卻遭網友挖出，蔣曾和北市中山區中山里長曾瓊梅合拍的「金童玉女」照，以及民進黨立委候選人吳怡農、賴品妤的「男模女模」照，拿來做美學對比，蔣挨酸「像紙紮人」，引發熱議。面對網友的酸言酸語，吳怡農則為蔣送暖，盛讚「不會啊，很可愛、很有喜氣！」

針對蔣萬安的美學遭到網友嘲諷挑戰，吳怡農表示「不會啊，滿可愛的，很有喜氣！」至於雙方的照片被拿來做對比，吳怡農說「都是扮演很輕鬆的活動，都很好，風格不一樣啦，春聯或選舉都好、都很可愛！」並稱自己的照片眼神，是因前晚只睡2個小時的關係。

媒體詢問，北市第三選區是指標性戰役，外界稱藍委蔣萬安可能是未來國民黨主席或總統儲君，是否變成「亡國感」對上「亡黨感」？吳怡農說，這是政論節目很多名嘴的說法，他覺得選舉要回到國家方向，不管是在總統、行政院、立法院，大家都期待的是，看到對未來方向明確的任何候選人及民代，這才是最重要。

吳怡農說，他看到過去4個月支持者對他的支持，他在守護台灣、國安立場明確堅定，是大家要的立委，國家現在面對挑戰，依他看來，選民也認同國安是挑戰，所以絕對不能模糊，昨晚造勢很多人為他打氣，很多人對他勝選非常有信心，但一定要幫他拉票、投票才是致勝關鍵。

陪同吳怡農車隊掃街的行政院副院長陳其邁表示，怡農非常優秀、具有改革理想，無論是國防、財經，或在立院推動重大國安法案，都會是民進黨的主力戰將，吳在國際事務有經驗、國防有深入專業，一定可讓下個世代的國防改革，有很大助力。

(中時 )