國民黨基隆立委候選人宋瑋莉於6日到基隆市勞資和諧促進會為改善青年工作機會及台灣產業轉型進行聲援及探討。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立委候選人宋瑋莉於6日到基隆市勞資和諧促進會為改善青年工作機會及台灣產業轉型進行聲援及探討。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立委候選人宋瑋莉於6日到基隆市勞資和諧促進會為改善青年工作機會及台灣產業轉型進行聲援及探討。（吳康瑋攝）

2020大選倒數衝刺，國民黨基隆立委候選人宋瑋莉於6日到基隆市勞資和諧促進會為改善青年工作機會及台灣產業轉型進行聲援及探討，她指出，自己長期為爭取基隆在地勞工的福祉而努力，並且目前執政黨用三年半的時間讓我們台灣的經濟下滑、青年就業機會低落，造成在地民心惶惶，她痛批，這絕對不是台灣人想要的，也強調未來上任後絕對將改善在地青年就業問題、促進基隆在地產業轉型、升級為首要。

宋瑋莉痛批，現今國家政策不清晰，政府狂開辦不到的支票，導致百工百業日漸蕭條，年輕人不敢生孩子、生育率低落，少子化議題在民間也不斷發酵，讓她萬分擔憂，她指出，自己將力推增加創立民生公托的辦理及增加名額，更改善婦幼及孩童的成長環境，讓基隆成為一個對青年、婦女及孩童都友善的都市，讓青年敢生育、也養得起孩子。

宋瑋莉更指出，執政黨長年向青年學子公布假政策、假消息以博取民心，更在地方以錯誤的「看板」抹黑對手宣傳，這就是執政黨的錯誤手段，她強調，這種「說謊成性」的民進黨典型「楊蕙如」手段，就是執政黨欺騙人民的手段，她希望選民以沒有成見的中立視角，看待認真打選站的總統候選人韓國瑜及基隆立委候選人宋瑋莉，並呼籲韓國瑜於6日下午在雙北掃街時指出的要點，讓貪腐的民進黨政府下台，並在選後將重啟特徵組、改革國民黨、擦亮中華民國的招牌，以自己雙手找回屬於我們的自信。

民進黨主席卓榮泰則在6日下午前往基隆安樂區陪同黨籍爭取連任的立委蔡適應以車隊掃街，蔡適應更指出，自己過去幾年來，持續努力推動青年有感政策，包含0-6歲國家跟你一起養、2-3歲托育無縫接軌、雙薪家庭繳稅優惠及長照2.0照顧更周全等等，希望實地幫助年輕人回基隆創業、工作，並安心養育下一代。

(中時 )