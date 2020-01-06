14：53嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級 15:052020/01/06 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央氣象局指出，在下午2點53分時發生有感地震，位置在嘉義縣義竹鄉。（中央氣象局提供／林良齊台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午2點53分發生芮氏規模達4.7的有感地震，震央位置在嘉義縣義竹鄉，即在嘉義縣政府南偏西方10公里，地震深度為7.7公里。最大震度嘉義市4級。 據中央氣象局資料指出，各地最大震度分別為，嘉義市4級，雲林縣、嘉義縣3級，臺南市、高雄市、澎湖縣、彰化縣2級，南投縣、臺東縣、臺中市、花蓮縣1級，北部無感。 (中時 ) #中央 #氣象局 #嘉義市 #中央氣象局 #義竹鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹迫降氣候因素？氣象局：風並不大 14:062020/01/02 生活 黑鷹失事／賴清德取消嘉義市輔選行程 15:092020/01/02 政治 嘉義市長期照顧管理中心揭牌 黃敏惠打造宜居友善城市 17:122020/01/02 生活 嘉義市義教里長元旦病逝 將依法辦理補選 17:572020/01/02 政治 嘉市長照管理中心 揭牌 04:102020/01/03 地方新聞 嘉義市立委電視政見會4日登場 藍綠選將正面交鋒 22:072020/01/03 政治 PGV破解高震度低災損謎團 01:222020/01/04 生活新聞 繼水上造勢 6日藍綠嘉義市大拚場 18:512020/01/04 政治 韓國瑜、蔡英文 明晚嘉義市短兵相接 警方戒備 19:382020/01/05 政治 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 08:142020/01/06 生活 生活熱門新聞 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 - 生活 去除毒素農藥 營養師：這3種菜要先汆燙 - 生活 捷運環東段通過國發會 最快2030年完工 - 生活 大選前夕 國師唐綺陽揭韓蔡PK最高潮點 - 生活 吐司抹醬藏致癌物？這幾樣恐中鏢 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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