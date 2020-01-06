今天下午2點53分發生芮氏規模達4.7的有感地震，震央位置在嘉義縣義竹鄉，即在嘉義縣政府南偏西方10公里，地震深度為7.7公里。最大震度嘉義市4級。

據中央氣象局資料指出，各地最大震度分別為，嘉義市4級，雲林縣、嘉義縣3級，臺南市、高雄市、澎湖縣、彰化縣2級，南投縣、臺東縣、臺中市、花蓮縣1級，北部無感。

(中時 )