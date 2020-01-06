2020總統大選投票即將登場，到底鹿死誰手？結果備受關注，星座及命理專家透露，1月11投票日當天，剛好遇到「半影月食」天文現象，是俗稱的「紅月」，這在古代傳說中這屬於凶兆，不僅代表著不祥之兆，還意味著可能會有意想不到的事情發生。

星座專家艾菲爾在命理節目中指出，1月11日當天，地球的陰影剛好會遮到月亮，形成偏月蝕的「半影月食」，也就是俗稱的「紅月」，當天晚上的月亮會變成紅色，因此在古代傳說中屬於不祥之兆，代表正氣弱、怨氣盛。此外，艾菲爾預測選後1週內出現的第2個天文現象「土星跟冥王星合相太陽」，代表著可能引起對立、混亂，大家能不能接受選後的結果，還是一個問號。

命理老師黃友輔也表示，月蝕代表「陰陽顛倒」，而且這次是遇到半月蝕，「可能會是一半顛倒、一半沒有顛倒」，非常微妙，可能會有令人措手不及的事情發生，例如大停電。

(中時電子報)