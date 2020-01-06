記憶體現貨價格止跌回升，帶動記憶體模組大廠威剛(3260)2019年12月營收年增19.03%、達24.81億元，為去年單月營收次高。公司表示，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局之下，2020年第一季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩。

展望2020年，在全球記憶體新增產能有限，且各項應用設備包括大型資料中心擴建、5G應用記憶體高承載陸續上路都將推升龐大需求湧現，威剛看好記憶體產業景氣，將自2020年開始正式進入上升波段。公司已提前為未來史無前例的多頭行情進行布局，也將有效管理庫存，為公司今年整體獲利爭取最大效益。

受惠NAND Flash價漲量增，威剛去年12月的NAND Flash相關產品均維持出貨高檔，固態硬碟(SSD)產品營收達8.54億元，年成長逾1倍，為2019年單月產品營收次高，SSD占整體營收比重持續逾3成以上。威剛2019年第四季營收達71.1億元，較前一季成長9.51%。威剛2019年第四季DRAM產品營收比重為37.08%；非DRAM產品營收比重62.92%。2019年全年營收為255.82億元，DRAM產品比重44.23%，非DRAM產品比重55.77%。

此外，威剛持續看好全球電競市場成長潛力，旗下電競品牌XPG將於今年美國消費性電子展(CES)中攜手英特爾，推出品牌首款電競筆電、無藍光電競顯示器及迷你電競系統。威剛強調，XPG繼高效能記憶體模組、SSD及改裝配件周邊後，這次攜手英特爾推出完整系列系統新品，致力成為業界最全面性的電競品牌，也將持續藉由電競高毛利率產品線提升公司營運表現。

(時報資訊)