前中職桃猿隊總教練洪一中不給老東家中信兄弟「賞臉」、跳槽富邦悍將又對前東家「翻臉」，吹皺一池春水，夾在兩大金控集團爭鬥風波，最大苦主樂天桃猿隊明（7）日將在嘉義開訓，今年球季樂天會拿出什麼反擊力道？值得關注。

樂天不想在兩大金控夾擊中當個「小弟」，一口氣趕在2019年底透過經濟部投審會通過新加坡商RAKUTEN ASIA PTE. LTE.以12億元增資台灣樂天市場，主要用來經營中職樂天桃猿隊，這一大筆金額包括買下球隊。

目前國內兩大金控富邦集團與中信集團的鬥爭不輸國內棒壇兩大龍頭，搶當中職的「邪惡帝國」，商戰從金控延續到職棒場上，今年季前輪到教練的「爭奪戰」，兩大集團爭奪硝煙從不停息。

去年11月世棒12強賽中華隊的好表現，大大提升教練團的價值，於是富邦與中信展開「挖角戰」，最後富邦不惜撒下「重本」搶到洪一中、郭建霖、吳俊良與黃甘霖等；中信兄弟挖下王建民扳回一些顏面，回擊富邦的攻勢。

這是中信與富邦在中職的第2回合大戰，2018年富邦悍將隊成軍第2年的春訓時，一舉簽下中信兄弟4名棄將陳鴻文、林煜清、蔣智賢與張正偉，隨後又與投手林克謙簽約，被視為富邦在中職對戰中信的第1波。

其實上一波籌組「復仇者聯盟」的富邦沒有吃到甜頭，當年戰績排名第3，季後賽打不贏統一獅；這次富邦再度斥資與中信兄弟搶簽教練團，再度簽贏中信兄弟，只是效益有待時間驗證。

教練團挖角戰的最大苦主是樂天桃猿隊，初入中職差點遇上教練團「崩盤」，樂天恐怕不會吞下這口悶氣，首波搬出12億元投入中職，將來還有下一波資金匯入，可望在職棒經營上進行反擊。

(中時 )