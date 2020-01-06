新北市今年度春節計程車加成收費20元，將自20日0時起至29日24時止共10天，與北市、基隆同步實施；新北市交通局提醒，計程車駕駛應計入跳表金額收費，不得額外加收，乘客若遇到超收車資等違規情形，可記下車號、時間和地點向1999市政服務專線申訴，新北市交通局和警察局也將加強聯合稽查，讓大家快快樂樂過新年。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車春節加成20元、夜間（23：00-06：00）加成20元或國道通行費均應計入跳表金額收費。夜間加成是由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由計程車駕駛操作設定；乘客於下車前可索取乘車證明並當場確認收費金額，以免衍生消費爭議。

烏來及瑞芳地區固定路線，則依公告固定運價收費，烏來覽勝橋旁停車場到纜車站、內洞森林遊樂園與捷運新店站，日間固定單趟運價分別為320、490與815元，夜間加收20元。

瑞芳火車站到九份、金瓜石、十分寮與雙溪，分為245、320、650與815元，夜間再加20元。計程車駕駛應準備紙本收據提供給有需求的乘客收執；其他非上述路線則需使用計費表照表收費。

(中時 )