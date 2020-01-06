柯文哲說自己沒有洩民調數字，是側翼政黨的作為。(呂筱蟬攝)

台灣民眾黨主席柯文哲，6日到桃園車隊掃街拜票，針對鴻海集團創辦人郭台銘，除了幫忙親民黨站台之外，更「獻聲」電話拉票。對此，柯文哲說，民眾黨就是個獨立的政黨，而外來的幫忙就是做多少算多少，媒體詢問剩下幾天是否有機會合體？他直說「會啦會啦」，也推說都是幕僚在安排，選前之夜同台也可以討論看看。

他也說，民眾黨並沒有拜託郭董錄製拜票語音，但還是會有機會合作，還說每個人看法不一，也許認識郭董時他年紀比較大，以前是霸氣總裁對員工好像很兇，但實際看到他並非如此，人久了也是會跟過去慢慢改變。

對於綠黨將提告他4日在民眾黨台中造勢晚會中，疑似脫口說出民調數字疑似違法選罷法，柯文哲嚴正否認，表示從錄影音檔去看，完全沒有提到，從兩方面去看，可能是他們想要衝聲量、刷存在感，另一方面就是側翼政黨不可取。

對於外界所提到的「棄宋保韓」、「棄韓保宋」言論，柯文哲則說，其實也不用保、不用棄，差不多就這樣了，請民眾再忍耐5天，還是要做好工作、日子還是要過。

(中時 )