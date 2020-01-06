今6日下午2點53分，嘉義縣政府西偏南方10公里處的義竹鄉，發生地震芮氏規模4.7級有感地震，因地震深度僅7.7公里，屬極淺層地震，許多人都感受到明顯震度，據中央氣象局資料顯示，嘉義市最大震度4級，嘉義縣民雄鄉最大震度3級，不過至目前為止，縣市消防單位尚未接獲民眾通報有災情傳出。

(中時 )