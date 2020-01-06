嘉縣發生4.7級淺層地震 尚無災情傳出 15:202020/01/06 中時 呂妍庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義縣義竹鄉發生4.7級淺層地震。（嘉縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今6日下午2點53分，嘉義縣政府西偏南方10公里處的義竹鄉，發生地震芮氏規模4.7級有感地震，因地震深度僅7.7公里，屬極淺層地震，許多人都感受到明顯震度，據中央氣象局資料顯示，嘉義市最大震度4級，嘉義縣民雄鄉最大震度3級，不過至目前為止，縣市消防單位尚未接獲民眾通報有災情傳出。 (中時 ) #地震 #災情 #公里 #嘉義縣 #淺層地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 雅加達暴雨洪災 16死3萬人無家可歸 12:542020/01/02 國際 陸今年鐵路將投產新線逾4000公里 其中高鐵2000公里 19:492020/01/02 兩岸 澳洲野火已燒掉1.5個台灣 雪梨日損10億 14:052020/01/03 國際 洪孟楷勤走基層 里程數繞地球半圈 18:402020/01/03 政治 花蓮卓溪清水林道 吉普車墜谷3人重傷 12:282020/01/04 社會 碩士男把楊蕙如改成蔡易餘配偶：只是好玩 17:022020/01/04 社會 抹紅出賤招 林國慶：陳明文自知將敗選 23:272020/01/04 政治 簡明廉批獨厚林國慶 國民黨部：尊重黨員自由意志 17:412020/01/05 政治 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 14：53嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級 15:052020/01/06 生活 社會熱門新聞 牙醫界有多淫亂？女牙醫自曝驚人真相 - 社會 他只射「透明液體」 男性功能中心主任：麻煩了 - 社會 2007年起 蔡英文補寫論文300頁 - 社會新聞 - 中國時報 世新大學電梯維修 工人卡電梯與牆壁遭夾死 - 社會 消滅故宮文化大革命可受公評 台大教授蘇宏達不罰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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