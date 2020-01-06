大陸短影音社交媒體抖音6日公布「2019抖音資料報告」。報告顯示，截至2020年1月5日，抖音日活躍用戶數已經突破4億。也成為繼微信之後在行動網路上成長最快的產品。

界面新聞報導，抖音CEO張楠表示，4億是一個新的開始，抖音會繼續努力做好記錄和分享，讓更多人看見更大的世界，也讓更多人被更大的世界看見，真正成為「影音版的百科全書」。

根據報告，抖音上不同年齡段使用者最愛拍攝的內容不盡相同，90後使用者喜歡拍攝風景，記錄旅行中的山河大海；80後喜歡拍攝親子影片，分享親子的新知與樂事；70後喜歡拍攝美食類影片。在創作者影片平均播放量排行榜上，黑龍江、吉林、遼寧均上榜前5名。

也有人習慣在抖音雲遊四海。2019年，抖音用戶全球打卡6.6億次，足跡遍及全世界233個國家和地區，最受歡迎的國外城市是曼谷、首爾和東京，被按讚最多的國內城市是北京、成都和上海。根據城市形象影片的按讚量，北京是2019年度「抖音之城」，共按讚51.2億次。

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