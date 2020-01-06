國民黨針對「一國兩制」抹紅布條向民進黨雲林縣部抗議，後者強調該布條是該黨部做的，上午因而按鈴控告張嘉郡陣營的周柏吟割下該布條帶著上節目，又在網路教唆大家割，涉嫌毀損、竊盜、侵占及教唆犯罪。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文表示「一國二制」布條是該黨部所製作，上面有署名，並獲司法認定為「言論自由」範疇，周柏吟竟公開號召民眾剪布條，還侵占布條拿到台北上政論節目，嚴重破壞法制，妨害他人選舉。

林鴻文表示，張嘉郡多次站台相挺韓國瑜，自己擔任立委期間又赴大陸大談中國夢，對於一國兩制的態度應該受到檢視，況且該布條在「一國兩制」和「韓國瑜、張嘉郡」間用的是箭頭，意思是質疑，當事人應該出面說明。

周柏吟說，該布條為1月2日中天庶民列車節目活動於雲林進行時，地方鄉親帶至節目現場，交由節目製作單位，該布條內容明顯違背事實，並非言論自由保護範疇，若布條是民進黨部所製作，為什麼不第一時間出面說清楚講明白？現在為了告他才說是該黨部做的。

周柏吟表示，沒有根據的指控不會因為有署名就不違法，言論自由保障的並非惡意不實的謠言，呼籲大家一起反奧步，檢舉違法布條。

(中時 )