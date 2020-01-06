新年試手氣！新竹大遠百即日起連續第8年推出福袋預購，不需漏夜排隊即有機會以2000元預購福袋，並抽中最大獎10.9萬紅利券等8項大獎，今年總獎值高達266萬，其中普獎商品券中獎率高達4成，要給消費者最實質的回饋。

新竹大遠百指出，新竹大遠百福袋預購自即日起至1月24日展開，期間凡持全館當日單筆消費滿588元以上發票，即可以現金2000元預購福袋1個，袋袋均有價值超過2000元以上的實用好禮。

1月25日大年初一還有機會將10.9萬元紅利券、LG 65吋液晶電視（價值4.2萬）、時尚精品3C家電等8項大獎帶回家，8項大獎中獎機率高達0.9％，限量1000分，售完為止。

8項大獎包括10.9萬紅利券、LG 4K65吋液晶電視、價值2萬7900的LG溼拖無線吸塵器、價值2萬6900的APPLE iPhone11 128G手機、空氣清淨機、義大利復古烤麵包機、義大利復古電熱水壺、APPLE AirPods。

普獎則包括有吹風機、保溫瓶、陶瓷慢燉鍋、毛毯、2000元商品券…等，普獎於大年初一（1月25日）上午11點30分至下午3點，在6樓活動中憑普獎兌換券上序號領取。

8大獎則於大年初一上午11點至下午1點在1廣場投遞，逾期視同放棄，當日1點開始公開抽出，需親臨現場以存根聯領獎，唱號3次未上台領獎視同放棄。

(中時 )