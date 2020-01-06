松果購物(6740)2019年12月營收0.33億元，年增101.5％，且單月交易額(GMV)達2.13億元，營收及交易額再創開站以來新高，主要受到雙12檔期透過數據及消費行為有效掌握話題及季節性商品力，並瞄準促購、攬新持續推升聖誕及尾牙等年末採購大宗需求，挹注12月營收。累計2019年營收2.89億元，年增達91.68％。

松果購物總經理吳佩雯表示，松果購物12月表現再創下兩個新里程，不僅交易額首度單月突破2億元大關，營收也再衝歷史新高，單月越過3000萬元門檻。她指出，2019年是松果購物不斷創造奇蹟的一年，除了順利在成立3年半就登錄興櫃市場外，去年成立Data Team活化數據並結合科技營運成為推動成長的強勁武器，周周打造帶路雞策略創造「買不完的生活好物」也有效帶動來客成長，讓2019年成果豐碩。而推出吉祥物阿松逐步建立品牌意象思維，成功推進APP下載數突破240萬。

展望2020年，董事長郭家齊期望建構一個「以人為本的智慧電商」核心概念，AI的運用在近幾年的確帶來盛行及成效，但也相信在商務應用中實現IA(Intelligence Augmentation）思維更貼近實際需求，也就是松果購物應該朝著人機協同的最佳化邁進，打造一個具溫度感的電商平台。

2020年松果購物面對更高基期的挑戰，郭家齊將推動四個關鍵助燃點：第一，目標衝破百萬SKU數，以長尾效應抓住分眾商機，並利用長尾對應關鍵詞搜索優化，以達到掌握多元需求並有效提升企業營利空間的價值目標；第二，仰賴數據為溝通基準提升平台運營工具，打造多元商店行銷的強化將超過5000家廠商的戰力向上推進，以發揮爆發性營銷新武器；第三，善用集客式行銷（Inbound Marketing），強化自然搜尋、品牌內容導流，並發揮真實評價機制促動消費者連動式的購買力；第四，將看準AI＋5G應用打造更具溫度的個人化消費歷程，隨著科技技術及內部應用都更加穩健，目標讓每個消費接觸點都朝個人化推進，打造一個最貼近需求的電商服務。

(時報資訊)