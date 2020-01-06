交通部觀光局公布最新入境統計數據，2019年來台旅客約1184萬人次，較2018年1107萬人次成長77萬人次或7％，再創歷史新高。其中，陸客約271萬人次，較前年270萬人次微增0.5％，非陸客則近914萬人次，較前年837萬人次成長達9％。

進一步分析非陸客來源，觀光局指出，日本市場去年12月9日首度突破200萬人次，與韓國市場同步再創新高，均較前年成長約1～2成。新南向18國去年來台旅客人次則成長約6％，顯示台灣成功開拓多元市場。

觀光局表示，在全球觀光市場環境競爭激烈，台灣穩定爭取更多樣客源，朝「增加國際行銷管道、加強重要潛力客源設點深耕」及「擴大跨國跨域跨業合作、提升台灣觀光國際競爭力」2大方向積極布局。

在增加國際行銷管道、加強設點深耕方面，觀光局指出，台灣提供不同特定主題獎助推升業者送客意願，如透過推動包機獎助，去年第四季推升日、韓飛花蓮包機共38班次，以及韓國江原、日本松山開出新直航台灣航班。

同時，觀光局去年新增越南胡志明、英國倫敦2個駐外辦事處，以及俄羅斯莫斯科、印尼雅加達、紐西蘭奧克蘭、澳洲雪梨、加拿大溫哥華等5個台灣旅遊服務處，推升當地對台灣觀光旅遊印象、協助當地業者販售台灣旅遊產品。

擴大跨國跨域跨業合作方面，觀光局為活絡雙邊觀光交流，在台日、台韓觀光雙邊合作會議結合旅遊展銷會，加速觀光經驗交流及彼此送客能量。

此外，觀光局結合學術研究力量，與高餐大、高科大、海大3校簽訂郵輪研究合作計畫，成立台灣郵輪研究發展中心，持續透過亞洲郵輪聯盟（ACC）擴大在全球及亞洲市場宣傳。

國內部分，觀光局整合提升台灣觀光資源多樣豐富性，與國家表演藝術中心、鐵道及山岳森林單位、修學旅行教育、會展獎勵旅遊、郵輪公司與港埠管理等單位成立跨域合作平台，進行資源觀光化及宣傳國際化，提供國際旅客更多元來台旅遊選擇。

觀光局表示，該局秉持「多元發展全球布局」的核心推廣概念，形塑台灣成為「友善、智慧、體驗」的亞洲重要旅遊目的地，以去年底「Tourism 2030全國觀光政策發展論壇」決議，以觀光立國願景確立觀光主流化的發展主軸，爭取更多元、質量兼具的國際客源市場。

(時報資訊)