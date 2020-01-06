交通部選前推出「擴大國旅秋冬遊住宿補助」，發現北市大同區「191旅店」杜姓負責人涉嫌詐領旅遊補助費用及夜市券，本月2日士林地檢署指揮警方搜索，並拘提杜姓負責人等10名被告，依3人以上共犯詐欺取財罪、違反商業會計法，法院裁定杜女羈押禁見，杜女的弟弟諭令10萬交保，其他8名限制住居或請回，檢方將後續偵辦。

40多歲杜姓旅店負責人，去年9月開始，要求員工在寧夏夜市招攬民眾，聲稱提供身份證、健保卡翻拍照片，即可申請400元現金、200元的夜市券，並立即交付600元現金給民眾，業者取得個人資料後，在看當日空房情形，登陸交通部網頁下載表格，連同假資料一併向台北市政府、桃園市政府申請補助，檢察官統計3月個下來有4439人詐取補助費，不法所得超過百萬。

檢方指出，民眾並未實際住宿，僅提供身分證資料，請領住宿補助以及夜市抵用券，本月2日，檢察官指揮警方，搜索「191旅店」台北一館、台北二館以及桃園館等6處，帶回10名被告以及多名證人，訊後杜姓負責人遭聲押獲准。

(中時 )