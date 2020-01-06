你也是《Pokémon Go》(寶可夢Go)玩家嗎？根據《Statista》統計，2016 年推出至今的《Pokémon Go》累積全球玩家數量約有4億8千6百萬，數量如此龐大的使用者群可以為遊戲帶來的貢獻也十分驚人，因為根據SuperData統計(以統計電玩相關數據為主的統計公司)，《Pokémon Go》在 2019 年總營收約有 14 億美金，超過新台幣420億，吸金功力不容小覷。

根據 SuperData 公布的 2019 年回顧報告(2019 Year In Review)，數位遊戲在 2019 年的整體營收比 2018 年提升 3%，來到1201億美金，其中行動平台遊戲營收達到 644 億美金、PC遊戲年營收為 296 億美金，遊戲終端裝置則是年營收為 154 億美金。根據此份報告統計，2019 年數位遊戲營收中，有8成來自免費遊戲的應用內購(或稱課金)。以單個遊戲來說，《Fortnite》(堡壘之夜)以連續兩年蟬聯年營收最高的遊戲冠軍，在 2019 年年營收達到 18 億美金。

SuperData 統計《Pokémon Go》年營收來到 14 億美金，是免費遊戲課金榜第六名。(摘自SuperData)

若僅談到《Pokémon Go》則也是連年表現越來越好。在 2017 年年營收達到 8.9 億美金(SuperData免費遊戲營收榜第9名)，在 2018 年增長 46% 來到 13 億美金(免費遊戲營收榜第4名)，而 2019 年年營收也續有成長，來到 14 億美金(排名下滑到第 6 名)。在 SuperData 的 2019 年回顧報告中，年營收表現超越《Pokémon Go》的有五個，都是十分知名的遊戲，第一至第五名(括號內為年營收)分別是：《Fortnite》(18億美金)、《Dungeon Fighter Online》(16億美金)、《Honour of Kings 5》(16億美金)、《League of Legends》(15億美金)，以及《Candy Crush Saga》(15億美金)。

以《Pokémon Go》為例，因為是免費可玩的遊戲(Free-to-play, F2P)，營收主要來自應用內購(in-App Purchase)，可用於購買道具(例如精靈球、誘餌)、道具禮盒、孵化器等，也可用來擴充包包(關係到可攜帶道具的數量)、盒子(攜帶寶可夢數量)，也可用於購買遊戲中人物的服裝。《Pokémon Go Hub》網站認為，以《Pokémon Go》來說，所販售的團體戰入場券似乎成為開發商 Niantic 擴大收入的來源之一。Niantic 先前已經預告會在 2020 年推出全新的「Go對戰聯盟」功能，預計核心玩家的課金量將會再提升，但是能否能再創下年營收新高，則有待時間證明。

(中時電子報)