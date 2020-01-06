儘管澳洲目前面臨夏季野火災情，網球賽事還是照計畫進行，2020布里斯本女網賽台灣女將們也前往挑戰，今天姐妹組合詹詠然/詹皓晴於女雙16強賽上陣，可惜經過「超級搶十」激戰後，仍是3比6、6比3、7比10敗下陣來，無緣再上層樓。

詹詠然和詹皓晴去年布里斯本女網賽雙打晉級到最後決賽，今年兩人位居大會第3種子，首場賽事面對兩位單打好手捷克普利絲可娃(Karolina Pliskova)/克羅埃西亞薇基奇(Donna Vekic)，首盤前6局有3局雙方都曾面臨過破發點危機，但都順利保發，可惜該盤尾聲詹家姐妹較不順利，連續兩個發球局被破，因此讓出第一盤。

次盤換捷克、克羅埃西亞聯軍發球局狀況較不穩，詹詠然和詹皓晴因此把握機會三度破發得手，儘管姐妹倆第4局也被破發一次，但靠著較多的破發球局優勢，仍將盤數扳平。

前兩盤雙方各下一盤，因此進入「超級搶十」決定生死，這一局總共打了17分，只有5分雙方是保住發球分，雙詹雖然以2比0有個好的開始，可惜之後被對手連得4分陷入落後，就再也無法超前，最終在這場1小時又20分的比賽飲恨。

詹詠然、詹皓晴接下來要轉往澳洲南邊的塔斯馬尼亞島爭取衛冕，希望在1月20日年度第一場四大滿貫賽澳洲網球公開賽開打之前，可以調整到最佳狀態。

明天謝淑薇也會在布里斯本女網賽亮相，預計一日面臨單打、雙打兩場考驗，預計上午11點半單打首輪迎戰愛沙尼亞選手孔塔薇特(Anett Kontaveit)，之後再和捷克搭擋史崔可娃(Barbora Strycova)於女雙首輪面對地主組合。

(中時 )