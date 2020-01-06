美國股市在去年是自2013年以來最好的一年，S＆P 500指數漲了近29％，但現在，一些投資者越來越擔心，已有一些不好的預兆，有可能將美股推向崩跌。隨著2020年的到來，以下是一些困擾華爾街的風險：

1.企業的獲利縮水：其實2019年許多的在美上市的企業獲利並沒有特別突出之處，如果這個情況延續到2020年，股價很再維持在高檔。根據Refinitiv的數據，第四季度的財報將在未來幾天陸續公布，預期結果不會太好，標準普爾500指數成份股的收益將下降0.3％。上週五公布的數據顯示，美國製造業在12月收益萎縮創下十多年來最高的紀錄。

2.美中關係：第一階段的美中貿易協議的完成，並沒有降低這個風險，瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）投資長馬克·海夫勒（Mark Haefele）在最近的一份報告中表示：「中美之間的競爭並未消失。」

3.美國聯準會緊縮資金：去年10月，美聯準會宣布將開始每月購買約600億美元的美國國庫券，以確保銀行系統中的「大量儲備」，這一計劃至少將持續到第二季​​度。美聯準會還將通過提供市場上的回購協議或回購的日常操作，繼續支持短期貸款市場。但最大的問題是，當美聯準會結束國庫券購買和回購支持時，股市會發生什麼樣的變化？

4.美國的政治風暴：今年是大選年，如果民主黨是走極左路線的候選人出線，甚至擊敗川普，並襲捲國會兩院，那勢必會有重大政策改革，股票也將急劇下跌。

5.過於樂觀的投資者：2019年大賺一筆的投資人，可能在2020年持續這樣的激情，而喪失了應有風險意識。

6.地緣政治衝突和油價震盪：美國在巴格達的空襲殺死了伊朗最高軍事指揮官後，投資者立刻轉向了避險資產。倫敦倫巴底奧迪爾投資管理公司（Lombard Odier Investment Management）首席投資策略師薩爾曼·艾哈邁德（Salman Ahmed）表示：「地緣政治已經重歸桌面，這可能會對跨國資產產生重大影響。」這也令油價飆升、大宗商品價格上漲。

(中時電子報)