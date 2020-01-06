今天是遠航員工上個月薪資入帳的日子，關係到遠航有無復飛的希望！對此，遠航下午表示，因集團及董事長張綱維個人資產與投資部分遭合庫查封，原訂今日發放12月薪資，不得已須延後給薪，造成員工不便，尚請見諒。

另外，張綱維於會議中表示，確定有投資團隊願意評估、投資取得遠航全部或多數股權及經營權。請同仁再給公司一些時間，堅守崗位，會有好消息的。

據悉，有意投資的業者，是「香港國采物聯有限公司」。

(中時 )