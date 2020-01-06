遠航確定延後發薪 有團隊願意投資 15:342020/01/06 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠東航空。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天是遠航員工上個月薪資入帳的日子，關係到遠航有無復飛的希望！對此，遠航下午表示，因集團及董事長張綱維個人資產與投資部分遭合庫查封，原訂今日發放12月薪資，不得已須延後給薪，造成員工不便，尚請見諒。 另外，張綱維於會議中表示，確定有投資團隊願意評估、投資取得遠航全部或多數股權及經營權。請同仁再給公司一些時間，堅守崗位，會有好消息的。 據悉，有意投資的業者，是「香港國采物聯有限公司」。 (中時 ) #投資 #遠航 #月薪 #員工 #薪資 也許您會感興趣 推薦閱讀 活用權證交易 元大ON LINE平台免費練功 04:102020/01/02 證券．權證 櫃買富櫃200商品 交易有獎 04:102020/01/02 證券．權證 資金重回 高收債找買點 04:102020/01/02 投資理財 外商投資法上路 在陸96萬家外資受惠 12:012020/01/02 財經 績效飆漲逾20％ 2019最會漲 十大ETF全出列 04:102020/01/03 投資理財 利差收斂可期 投資債受追捧 04:102020/01/03 投資理財 ETF-AI智能投資平台 助投資人理財規畫 18:292020/01/03 財經 遠航處分案再申請延後審議 盼與投資人好好協商 20:022020/01/03 財經 民航局處分案 遠航要求再延三天 04:092020/01/04 產業特刊 復飛無望？全看下午遠航員工薪資能否入帳 13:192020/01/06 生活 生活熱門新聞 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 - 生活 去除毒素農藥 營養師：這3種菜要先汆燙 - 生活 捷運環東段通過國發會 最快2030年完工 - 生活 大選前夕 國師唐綺陽揭韓蔡PK最高潮點 - 生活 吐司抹醬藏致癌物？這幾樣恐中鏢 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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