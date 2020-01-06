張嘉郡搶攻大北港地區選票，與民眾合照展現親和力。（張嘉郡提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡，6日前往北港鎮牛墟市集進行肥皂箱演說拜票，隨後以車隊在水林鄉、口湖鄉遊行掃街，選前全力搶攻對手蘇治芬家鄉大北港地區3鄉鎮選票。

張嘉郡6日一大早到人潮眾多的北港牛墟拜票，站上肥皂箱向民眾問好，許多支持者比讚、揮手或趨前握手，更有民眾當場化身宣傳員，稱讚張嘉郡爭取高鐵雲林站等政績，張嘉郡親切與大家互動，展現高人氣與親和力。

隨後張嘉郡轉往水林鄉車隊拜票，由雲林縣議員黃文祥、水林鄉民代表會主席周聯聰、副主席陳竹城、農會理事長陳民堡、農會總幹事洪丁仁等人陪同；下午口湖鄉拜票，國民黨中央委員連勝文特地南下助選，與民眾近距離互動。

張嘉郡表示，過去擔任2屆立委任內，在外界不看好的情況下，完成「不可能的任務」，交出高鐵設站雲林的亮麗成績單。此次更進一步提出高鐵增班政見，並主張完善接駁網路，包括高鐵快捷公車，以及雲林縣既有的公路客運路線。

張嘉郡強調此次再度投入立委選舉，要實現另一項重要使命「爭取麥寮國際商港」，為農民打開外銷新通路，讓台灣優質農漁產品在國際受到更多消費者青睞，解決產銷失衡問題。

張嘉郡也針對農業提出7大主張，包括推動農民退休制度、開放外勞解決缺工、推動食農教育執行法、改善公糧收購制度、完善天然災害救助辦法、建立產銷制度為農民謀福、嚴格管制進口蔬果配額。

(中時 )