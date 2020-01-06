國民黨總統候選人韓國瑜今（6）日到台北國立故宮博物院參訪，前故宮院長周功鑫也特別到場，帶著韓國瑜一同參訪館內文物，包括北宋定窯、北宋汝窯、「大雅齋」款瓷器、以及館內珍藏的水墨畫等多項文物，讓韓國瑜忍不住讚嘆「真的一天都看不完！」。

在故宮工作超過30年的周功鑫，帶著韓國瑜欣賞全世界只有3件的北宋定窯《白瓷嬰兒枕》，瓷器下方還有乾隆皇帝的落款。另外還有全世界不超過100件的北宋汝窯、「大雅齋」款瓷器、及多幅館內珍藏的水墨畫，各種珍貴文物讓韓國瑜讚嘆不已。

周功鑫和韓國瑜分享故宮博物院現在面臨的問題，及未來可參考的經營模式，韓國瑜會後表示，大家都很擔心故宮南院在經營上，面臨人數不夠的困境，因此今天特別來向周請益、交換意見，未來他打算用「文化再造城鎮」的方式，開發文化、教育、休閒等相關產業，讓南故宮重新衝刺起來，並吸引更多人前來參觀。

(中時 )