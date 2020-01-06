國民黨台南市第一選區立委候選人蔡育輝推出新文宣，對於指控，他指自己財產誠實申報，對手不要無中生有。（莊曜聰攝）

民進黨台南市第一選區立委候選人賴惠員表示對手指控是空穴來風，不要打嘴炮期望拉抬低迷選情。(莊曜聰攝)

台灣民眾黨台南市第一選區立委候選人顏耀星6日舉行記者會，指藍綠陣營候選人發送文宣時，一次送多樣競選小物，總金額超過100元，應該涉及賄選，要求司法單位查辦；民進黨候選人賴惠員回批顏只會嘴炮，汙辱選民智慧，國民黨候選人蔡育輝則呼籲檢方趕快偵辦，別讓對手有抹黑的機會。

顏耀星也抓緊藍綠候選人競選經費猛轟，他指出中選會明定第一選區經費上限是1621萬餘元，但雙方參選以來，在選區內豎立大量造勢看板、宣傳旗幟，數量及金額應該已超過經費上限，顏還質疑，蔡育輝5任議員任內財產增加上億元、賴惠員在台南市區花費8000萬購買2棟住宅，兩人應該公開說明龐大資產的金錢來源。

針對顏耀星提出的質疑，民進黨候選人賴惠員表示都是空穴來風，若事情屬實，顏陣營大可提出控告，而不是專打嘴炮期望能拉抬低迷選情，這不只是消費選民，還是汙辱民眾的智慧。

國民黨候選人蔡育輝則說，自己歷來申報財產都以誠實為原則，他的財產繼承自父親，有公司、土地但也有6000萬的負債，股票中有近半已經下市成「壁紙」，這些監察院的資料都有，顏陣營應該都查得到，奉勸對手不要用無中生有的招數讓選民誤會，藉機衝高政黨票。

(中時 )