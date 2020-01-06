財政部南區國稅局表示，依證券交易稅條例規定，經由證券承銷商或經紀商出賣所承銷或受託之有價證券，其證券交易稅代徵人為證券承銷商或經紀商，如果是持有人直接出讓有價證券與受讓人者，其代徵人為受讓證券人。

因此，私人間買賣未上市櫃股票，應由有價證券受讓人於每次買賣交割當日，按每次交易成交價格千分之3稅率代徵，並於代徵之次日，自行填具繳款書向國庫繳納，稅款繳納完成即完成代徵義務，不需要向稽徵機關申報。

(工商 )