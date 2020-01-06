財政部南區國稅局：買賣股票要繳證交稅 15:432020/01/06 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部南區國稅局表示，依證券交易稅條例規定，經由證券承銷商或經紀商出賣所承銷或受託之有價證券，其證券交易稅代徵人為證券承銷商或經紀商，如果是持有人直接出讓有價證券與受讓人者，其代徵人為受讓證券人。 因此，私人間買賣未上市櫃股票，應由有價證券受讓人於每次買賣交割當日，按每次交易成交價格千分之3稅率代徵，並於代徵之次日，自行填具繳款書向國庫繳納，稅款繳納完成即完成代徵義務，不需要向稽徵機關申報。 (工商 ) #證券 #買賣 #有價證券 #證券交易 #交易稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 創新金融 STO正式啟航 04:102020/01/02 金融．稅務 彰銀推夜間買賣外幣 輕鬆搞定 04:102020/01/02 投資理財 康和證券前瞻下周 五類股題材加持 17:592020/01/03 財經 5法人看下周指數 可攻上12,300點 04:092020/01/04 證券．權證 全方位發展 擦亮證券品牌 04:102020/01/06 企業經營 財經熱門新聞 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 - 財經 步步驚心 美股崩跌的六大凶兆 - 財經 華為海思首批外銷晶片 陸晶圓大咖有望爽拿肥單 - 財經 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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