導電漿料廠勤凱科技（4760）今（6日）公告12月營收為7,325萬元，年增率91.65％，創歷史單月新高，合計2019全年營收為5.89億元，年減17.39％，且第四季以來勤凱營收月增率連續3個月轉正，顯示整體被動元件產業市況改善，公司表示，12月在客戶積極回補庫存拉貨下，產能利用率持續維持在高檔。

勤凱董事長曾聰乙表示，除原來公司經營的被動元件導電漿市場外，太陽能背銀導電漿今年將有數倍成長，此外今年最大突破將在5G市場，去年陸續完成5G基地台介質濾波器導電漿送樣，今年將可望放量。

今年全球5G基地台建置將正式展開，由於5G網路高速、高頻特性，將帶動許多關鍵材料升級、轉換，其中介質濾波器將由過去金屬材質轉為陶瓷材質，由於陶瓷不具備導電性，因此產生新的導電漿需求，隨著5G基地台佈建，整體基地台數量可能為傳統4G基地台的數倍以上，介質濾波器導電漿商機將快速成長。

曾聰乙表示，介質濾波器轉為陶瓷材質，特性與同為陶瓷製成的被動元件類似，惟在高速、高頻的要求下，其配方、原料難度更高，市場競爭者目前只有美國大廠一家，公司看好在生產彈性與成本的優勢，積極搶進。陸續對5G佈建最積極的中國市場包括華為、中興旗下供應商送料認證完成，今年可望正式出貨。

另外被動元件部分，曾聰乙表示，在車用電子、5G等新需求帶動下，上一波景氣調整比預期要快，原先因為缺貨over-booking爆滿的庫存，第四季都已經消化完成，甚至客戶傳出可能調漲報價5％～10％的消息。去年勤凱受到客戶庫存調整影響，營收呈現下滑，今年市況回穩，公司保守期待，被動元件導電漿料可望回到往年健康水準。

而在太陽能背銀導電漿料部分，公司站穩台灣市場之後，積極開發東南亞市場，去年出貨正式突破1噸，今年在東南亞客戶挹注下，公司看好有數倍成長空間。

曾聰乙表示，受惠5G、車用電子等發展，被動元件市況低潮已過，目前整體產業逐漸恢復健康，勤凱又靠著自身優異研發能力陸續打入太陽能、介質濾波器市場，其中陶瓷介質濾波器導電漿為全新需求，市場競爭者少，將是今年重點成長動能。

(工商 )